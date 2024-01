Veel fietsongevallen bij station Hilversum, burgers willen actie: "Het is écht een rotpunt"

Het is een van de gevaarlijkste verkeerspunten in Hilversum: het fietspad langs het Oosterspoorplein bij station Hilversum. Regelmatig worden daar fietsers aangereden. Hoewel de gemeente het plein over een paar jaar volledig wil gaan omgooien, vragen burgers nú om actie: "Er moet wat gebeuren, voordat het echt misgaat."

"Het is verschrikkelijk. Vanochtend reed ik uit de fietstunnel omhoog en zag verderop een groepje mensen zich voorover buigen. Er is wéér een ongeluk gebeurd op het Oosterspoorplein", schrijft Gnodde. Er was een man aangereden die met de fiets probeerde over te steken bij de Zuiderweg en de Kleine Drift. Fietsers hebben daar voorrang, maar auto's lijken daar niet altijd gehoor aan te geven.

Vorige week plaatste Hilversumse kunstenaar Ineke Gnodde een bericht in de Facebook-groep Inwoners van Hilversum, getiteld: OPROEP AAN DE POLITIEK. Ze vraagt hierin om een noodinterventie over het Oosterspoorplein, het plein aan de oostzijde van het spoor bij station Hilversum. Langs dit plein loopt een fietspad, waar zeer regelmatig ongelukken gebeuren. Er werd veelvuldig onder het bericht gereageerd van mensen die zich ook storen aan het gevaarlijke punt.

"Ik denk dat het komt doordat er zoveel verschillende verkeersstromen zijn op dat punt", zegt Gnodde tegen NH. "Er kunnen van vijf kanten fietsers komen. Automobilisten hebben daardoor ook niet altijd goed overzicht. Het is echt een rot-punt."

'Gaat drie keer per week fout'

Gnodde heeft daar vorig jaar zelf een ongeluk gehad en sindsdien viel het haar op hoe vaak het daar misgaat. "Ik ben langsgegaan bij de winkels aan het Oostspoorplein om te vragen of zij vaak zien dat er ambulances voor de deur staan. Eén ondernemer vertelde mij: 'Ik zie het minimaal drie keer per week fout gaan hier'. Hij kijkt er niet meer van op of om."

Uit cijfers van STAR, een bureau wat verkeersongevallen registreert, blijkt ook dat dit een van de gevaarlijkste verkeerspunten in Hilversum is. "De gemeente weet ervan en er zijn ook plannen om het hele plein om te gooien onder de noemer 'Bruisend Hart', maar dat is pas over een paar jaar. Er moet nu wat gebeuren", stelt Gnodde.

In de reacties onder haar Facebook-bericht, komen mensen met veel zelfbedachte oplossingen. "Ik denk dat daar een stoplicht moet komen. Of het fietspad omleiden naar een overzichtelijker punt", reageert een Facebook-gebruiker. Iemand anders zegt: "De oplossing is simpel. Sluit de Kleine Drift af en maak er een gebied voor voetgangers van." Weer iemand anders is wat pessimistischer: "Je kan herinrichten tot je een ons weegt, maar het huftergedrag in het verkeer verander je er niet mee."

Reactie gemeente

De gemeente zegt desgevraagd dat het kruispunt als onderdeel van het project Bruisend Hart op de schop zal gaan en dat er vooruitlopend daarop geen extra maatregelen zullen worden doorgevoerd. "Wel zal in de loop van dit jaar de Kleine Spoorbomen worden afgesloten waardoor het verkeersaanbod op de Kleine drift (langs het Ooster spoorplein) flink zal dalen. Een deel van de Noorderweg wordt dan eenrichtingsverkeer", zegt een woordvoerder van de gemeente. Ze vermoeden dat daarmee de verkeersveiligheid zal gaan toenemen.

Voor Gnodde is de oplossing simpel: "Ik denk dat we gewoon moeten kiezen voor één verkeersstroom. Dat is de beste tijdelijke oplossing. Daarmee moeten óf de auto's of de fietsers eruit. Dat is natuurlijk niet leuk, maar veiligheid gaat wat mij betreft voor alles. Er moet wat gebeuren, voordat het écht misgaat."