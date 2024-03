Han schaatst 150 rondes voor zijn kleindochter: "Door een wonder mag zij er nog zijn"

"Wat er zo mooi is aan schaatsen? Je bent in de buitenlucht en je hebt een gevoel van vrijheid. Je ziet Nederland ook op een andere manier. Als er even natuurijs ligt, dan pakken we de auto en gaan erop uit. Ik heb op vele plekken geschaatst."

Aan die ene mooie tocht langs elf steden in Friesland heeft hij nog niet meegedaan. Wel op skeelers. "Dat was ook een heroïsche tocht", zegt hij. "We hebben toen 215 kilometer gereden. Maar die dag was er veel regen en windkracht zes. Daar moest je wel licht gestoord voor zijn om de elf steden te rijden", lacht hij.

Thialf

Op 17 maart is het zover. Hij had gehoopt op een paar honderd euro op te halen. "Maar de teller staat al op meer dan 2000 euro", zegt Han. "Het is bizar, dit heeft mij compleet overdonderd" Hij heeft inmiddels zijn eigen sponsorpagina op de site van Hartekind. Hij krijgt ook veel sponsoring uit Zwitserland, waar zijn dochter actief sponsors heeft benaderd.

"Dit is voor een mooi doel", zegt Han. "En het is ook geen straf om in Thialf te rijden." Het is de schaatstempel waar alle grote toernooien worden gehouden. En daar rijdt straks Han met zijn groepje schaatsvrienden als Team Texel Hartekind. "Het is magisch", zegt hij. "En het wordt een hele mooie dag. Speciaal voor Lynn en alle andere hartekindjes."