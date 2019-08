Sebastiaan rent over de Noordpool voor ziek jongetje (5) op Texel: "Laat hem niet in kou staan"

TEXEL - Ieder jaar rent, zwemt of wandelt Sebastiaan Horn uit Den Helder zich een ongeluk voor het goede doel. Dit jaar gooit hij het over een andere boeg. In plaats van de opbrengsten van zijn sportieve avonturen over te maken naar een grote organisatie, wil hij het aan iemand persoonlijk geven. Zo kwam hij in contact met een gezin op Texel dat zijn hulp hard kan gebruiken.

"Ik heb al eens van Den Helder naar Texel gezwommen en de hele lengte van Nederland gefietst. Ook heb ik de Samenloop voor Hoop in m'n eentje gelopen en meegedaan met Iron Man", vertelt de sportieveling.

"Mijn vrouw is in 2017 overleden. Ze had kanker en een spierziekte. Ik heb met de opbrengsten van mijn sportieve avonturen altijd grote organisaties zoals Spieren voor Spieren en het KWF gesteund. Dit jaar wilde ik wat persoonlijkers doen. Daarom heb ik een poosje terug een oproep geplaatst in de krant welke goede doelen geld nodig hadden. Volgend jaar juni ga ik namelijk de marathon lopen op de Noordpool. In Spitsbergen om precies te zijn."

Hersenaandoening

Sebastiaan kreeg veel reacties van allerlei goede doelen op zijn oproep. Maar een verhaal over de 5-jarig Damian op Texel liet hem niet los. Het jochie heeft een GNB1-mutatie, Een zeer zeldzame hersenaandoening. "Iemand vertelde mij over dit verhaal. Ik heb contact gelegd met de moeder van het jongetje, Michelle. We hebben afgesproken in het ziekenhuis van Den Helder waar ze vaak met Damian is."

Damian besluit dat hij het gezin graag wil steunen: "Ik wilde iets tastbaars doen en niet zomaar geld over het muurtje gooien. Ik heb gevraagd wat ze nou echt nodig hadden binnen nu en een jaar. Ze zei dat ze ontzettend geholpen zouden zijn met een bedbox waar hij in kan spelen en slapen."

Michelle is ontzettend blij met de aangeboden hulp, maar ook verbaasd. "Ze dacht: 'komt er een rare vogel die zegt dat hij op de Noordpool een marathon gaat lopen', maar ze was ook erg opgelucht en blij verrast", aldus Sebastiaan.

IJsberen

De marathon op de Noordpool is niet zonder gevaar, maar juist dat trekt Sebastiaan aan. "Dit soort avonturen zijn mijn hobby. Deze marathon is de enige ter wereld waar er beveiliging meeloopt tegen de ijsberen. Het kan er wel min 10 worden als de wedstrijd is. Hoewel ik zelf de ijskou ga opzoeken, laat ik Damian niet in de kou staan."

Naast het helpen van het Texelse gezin dient de loodzware wedstrijd nog een groter doel. "Ik wil iedereen laten zien dat niks onmogelijk is. Als je echt iets wil, dan lukt het zolang je er maar echt voor gaat. Je hoeft helemaal geen topatleet te zijn met coaches en weet ik het wat. Met discipline is alles haalbaar", besluit hij.