Zeewierkastjes en een airco als verwarming: meest duurzame huis staat in Koedijk

"De kozijnen zijn tweedehands", legt Iris uit. "Alles is van hout en we hebben een droogtoilet, hiermee besparen we 60.000 liter water per jaar. Ook leuk zijn de kastjes in de keuken, die zijn van zeewier gemaakt en hebben we gekregen. Soms gebruiken bedrijven ons huis om duurzame producten uit te testen. We zijn eigenlijk een grote test case."

Airco als verwarming

Daarnaast zitten er andere inventieve ontwikkelingen in de woning. "De airco gebruiken we als verwarming. Als je een airco aanpast, is het een warmtepomp die heel zuinig is. Je stopt er 1 kilowatt in en krijgt er 5 kilowatt uit. Normaal is dat 1 kilowatt erin en 1 kilowatt eruit", legt Iris uit.

Het programma Pak An Groen ging al een langs bij Iris en haar gezin. Tekst gaat door onder de video.