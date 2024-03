Provincie gaat tóch weer standaard vlees serveren bij bijeenkomsten

Bij bijeenkomsten die de provincie Noord-Holland organiseert worden voortaan standaard gerechten met vlees, vis en zuivel geserveerd. Vegetarische of veganistische gerechten worden aangeboden als daar behoefte aan is. Daarmee wordt de bestaande praktijk omgedraaid.

Anderhalf jaar geleden werd een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen dat het eten bij provinciebijeenkomsten in principe plantaardig moet zijn. Vlees of zuivel is beschikbaar voor wie dat van tevoren aangeeft. De partij sprak van 'een belangrijke stap in bewustwording over de impact die ons voedsel heeft op het klimaat, milieu en dierenwelzijn'.

Bij de PVV was hier onvrede over. Een voorstel van die partij, ondersteund door JA21, 50PLUS en Forum voor Democratie, om vlees, vis en zuivel weer voorrang te geven kreeg een meerderheid in Provinciale Staten (28 stemmen voor, 25 tegen). "Realisme heeft gezegevierd!", aldus PVV-fractievoorzitter Ilse Bezaan.

Lokaal

Het is zaak bij het gewijzigde voedselaanbod te blijven inzetten op lokaal ingekocht voedsel en het minimaliseren van voedselverspilling, staat in het aangenomen voorstel. Volgens de indieners heeft ongeveer 95 procent van de Nederlandse bevolking geen standaard plantaardig eetpatroon en kiezen de meeste mensen in het provinciehuis en op evenementen voor vlees, vis en zuivel.