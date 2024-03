Wat is stoer? Bloemendaal wil dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente

Bezoekers die vanaf 22 mei via de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee aankomen, zien de enorme letters 'STOER' op de boulevard staan. Het is een kunstwerk van de 45-jarige kunstenaar Bilal Chahal. Bedoeld om mensen beter te laten nadenken over het woord 'stoer' en meer acceptatie te creëren voor de LHBTIQ+-gemeenschap.

Bloemendaal wil zich meer profileren als inclusieve gemeente. Waar iedereen zich thuis kan en mag voelen. Een 'regenbooggemeente', waar iedereen wordt geaccepteerd zoals hij, zij of hen is. De gemeenteraad sprak zich daar onlangs nog eens over uit en daar vloeit nu het kunstproject 'STOER' uit voort. De vijf enorme roze letters komen aan de kop van de Zeeweg te staan.

Chahal is geboren in 1978. In de stad Tripoli in Libanon. Hij groeide op op Curaçao en studeerde in Amsterdam. Daar woont hij nog steeds. Naast zijn atelier in de hoofdstad heeft hij ook nog een werkruimte in de Colombiaanse stad Bogota, waar hij veel van zijn werk vertoont.

"Men associeert het woord stoer vaak met mannen en daar hoort dan de kleur blauw bij. Daarom heb ik de installatie juist roze gemaakt. Ik probeer altijd een beetje humor in mijn installaties te verwerken. Want ook vrouwen zijn stoer. Iedereen kan stoer zijn. Of je nu een jurk of een broek draagt", vertelt Bilal Chahal. "Maar wat is stoer nu eigenlijk?"

Chahal is zelf homoseksueel. Het is voor hem iedere keer weer een enorme teleurstelling als iemand uit de LHBTIQ+-gemeenschap wordt gediscrimineerd of nog erger. Hij kent veel van die ellendige verhalen uit zijn omgeving. "Gelukkig heb ik het zelf nooit hoeven meemaken. Dit kunstwerk is voortgekomen uit een gebeurtenis in augustus 2020. Een paar jongens hebben toen in Amsterdam Nieuw-West een regenboogvlag in brand gestoken en daardoor ook levens in gevaar gebracht."

'Wat is stoerder? Erbij horen of je eigen keuze maken?'

"Ik dacht toen: 'Hoe kan dit nou gebeuren? We leven toch in de eenentwintigste eeuw? Zouden deze jongens zich nu heel stoer voelen?' Maar deze jongens hebben waarschijnlijk anderen gevraagd om mee te doen. En die deden of wilden dat niet. Dat is natuurlijk ook 'stoer'. Wat is stoerder? Iets doen om erbij te horen of 'nee' durven te zeggen?" Met die gedachte ging de kunstenaar verder aan de slag, wat uiteindelijk resulteerde in het roze kleurige 'STOER'.

