Gratis zaailingen uitzoeken in Haarlem: "Over een jaar is die spriet twee meter"

De meeste stekjes komen uit Haarlem en omgeving: "We hebben een zoete kers uit Spaarnwoude, een meidoorn uit de Haarlemmerhout en een lijsterbes van college Hageveld in Heemstede, bijvoorbeeld. Het komt van dichtbij, dus passen de bomen en struiken bij de vogels en insecten in deze omgeving."

"Nou, sommige van die zielige sprietjes zijn over een jaar een boom van twee meter, als je ze nu in de grond zet. Het kan heel hard gaan met dat groen", lacht Addie. "Meer Bomen Nu streeft ernaar om zo snel mogelijk meer bomen in ons land te laten groeien. We halen de zaailingen weg op plekken waar ze niet kunnen uitgroeien tot een boom en delen die dan weer uit. Een snelle en goedkope manier."

Het is een zonovergoten ochtend met een strakblauwe lucht. Op een veldje achter de busremise van Connexxion, in het industriegebied, staat Addie Schulte van Meer Bomen Nu. Hij geeft tekst en uitleg bij alle zaailingen en stekjes waar uit kan worden gekozen. Voor een ongeoefend oog lijken het zielige sprietjes.

Ondertussen kijkt de Haarlemse Saskia haar ogen uit: "Ik ben hier laaiend enthousiast over. Ik ben ook best inhalig geweest, ik heb heel veel uitgezocht. Kijk deze druif bijvoorbeeld, maar ik heb van alles en nog wat. Straks de tuinkleren aan en met een schop de tuin in. Gelukkig is het prachtig weer."

Voedselbos

Addie straalt bij al dat enthousiasme. "Vandaag kunnen we ongeveer honderd mensen bedienen en dan is het aanbod wel op. Er komen mensen die een buurtspeeltuin willen vergroenen en mensen die een voedselbos aanleggen. Ze vragen ook echt welke bomen en struiken goed zijn voor de vogels en voor insecten. Dat is heel belangrijk: het vergroten van de biodiversiteit."

In maart zijn er nog meer van deze uitdeeldagen van Meer Bomen Nu in onze provincie: in Watergang, Hauwert, Hoofddorp en Aalsmeer.