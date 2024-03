Grote belangstelling bij uitvaart rapper Bigidagoe, 'ook online'

De uitvaart van de doodgeschoten rapper Bigidagoe heeft zaterdag een groot publiek getrokken. De uitvaartplanner meldt dat zo'n vijf- tot zeshonderd mensen naar de afscheidsbijeenkomst in Amsterdam-Zuidoost waren gekomen. Ook online was er veel belangstelling voor de uitvaart. Volgens de uitvaartplanner hebben zo'n 27.000 mensen de plechtigheid via een livestream gevolgd, "waardoor de server er op een gegeven moment uitvloog".

Foto: AT5

Volgens de uitvaartplanner is het afscheid 'in alle rust' verlopen. Ook de politie meldt dat de ceremonie en begrafenis zonder incidenten zijn verlopen. Uit voorzorg was er veel politie op de been, maar tijdens de ceremonie bleef alles onder controle en waren er geen bijzonderheden te melden, zei de politie. Tijdens de uitvaart was er ruimte voor toespraken, gebeden en muziek. Ook kreeg de rapper een daverend applaus van de aanwezigen. De rouwenden kregen tijdens de uitvaartdienst de mogelijkheid een laatste groet aan Bigidagoe te brengen. Daarna werd de kist naar de laatste rustplaats, op begraafplaats Westgaarde, gebracht. Daar werd volgens de uitvaartplanner vuurwerk afgestoken. Aan het begin van de avond was de begrafenis voorbij. De 26-jarige Danzel Silos, zoals de rapper echt heet, werd zondag doodgeschoten bij een partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk. Een 20-jarige Amsterdammer werd woensdag aangehouden op een vliegveld in Parijs voor betrokkenheid bij de schietpartij. De verdachte zou naar Frans-Guyana hebben willen vluchten.