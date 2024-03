Bezoekers uitvaart doodgeschoten Bigidagoe komen zingend en dansend naar buiten met kist

De doodgeschoten rapper Bigidagoe is vanmiddag in het uitvaartcentrum aan de Hoorneboeg in Amsterdam-Zuidoost herdacht. Na de uitvaartplechtigheid is de 26-jarige Danzel Silos door een erehaag met tientallen bezoekers gedragen terwijl een bazuinorkest hem naar de rouwauto danste. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten op een bedrijventerrein bij Sloterdijk.

In de Surinaamse cultuur komt het veel voor dat de familie dragers regelt die de overledene naar het graf dansen met muziek. Dat wordt gedaan om de geesten te misleiden, zodat ze niet mee het graf in gaan met de overledene.

De rapper wordt vanaf het uitvaartcentrum in Amsterdam-Zuidoost per stoet naar de begraafplaats Westgaarde gebracht in Amsterdam-Osdorp. De Mobiele Eenheid was ook aanwezig bij de uitvaart, volgens een woordvoerder van de politie was dat 'uit voorzorg'. De politie was ook gisteren aanwezig bij het moment dat mensen afscheid konden nemen van Bigidagoe, dat verliep zonder incidenten.

Dodelijke schietpartij en explosies

De 26-jarige Silos werd in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 februari neergeschoten toen hij wilde vertrekken na een feest op de Rhoneweg vlak bij station Sloterdijk. Een paar dagen later leek de dood van de rapper van de omstreden rapformatie Zone 6 ook verregaande gevolgen te hebben voor de 'gewone' Amsterdammer. In de nacht van 27 op 28 februari gingen er in Noord, Oost en Zuidoost explosieven af, de politie vermoedde dat deze te maken hadden met de dood van Bigidagoe.

Burgemeester Femke Halsema liet gisteren in het AT5-programma 'Het Gesprek met de Burgemeester' weten geschokt te zijn door de explosies. Een van de explosies zorgde ervoor dat een gevel ontzette. "Onderin de woning zat onder anderen een gezin met hele kleine kinderen. Mensen die deze explosies uitvoeren lijken niet in de gaten te hebben dat hier een kind vermoord had kunnen worden."

