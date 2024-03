Gooise Hangijzers: 'Wijdemeren zou zelfstandig door kunnen, maar dat wordt heel zwaar'

Mocht Wijdemeren geen geschikte fusiepartner vinden, dan is zelfstandigheid nog altijd een optie. Maar dat zal dan wel een heel zware dobber gaan worden. Dat zei wethouder Gert Zagt tijdens de eerste talkshow Gooise Hangijzers, waarin de verkenning naar een gemeentelijk samengaan het onderwerp van gesprek was aan de tafel in Studio Mediaplein.

Naast de bestuurder lieten inwoners en ondernemers Hetty Kastelein en Steven Voorn en Noor de Bruin van Stichting 's-Graveland Werelderfgoed hun licht schijnen over de voorgenomen intentie van de gemeente om te gaan fuseren. Over waarom het voor Wijdemeren beter zou zijn op te gaan in een andere gemeente of gemeentes en hoe dat dan moet gebeuren, zijn de meningen nogal verdeeld.

Lelijk?

Welke prijs is er al betaald om de financiën weer op orde te krijgen? Waarom is een ambtelijke samenwerking zoals die van Blaricum, Eemnes en Laren niet mogelijk? Wie is de beste fusiepartner? Wat moet er echt mee in de bruidsschat en waarom is Wijdemeren eigenlijk helemaal geen 'lelijk bruidje'? Is de komende inspraak een wassen neus? Vragen, antwoorden en hier en daar oplossing kwamen allemaal voorbij.

