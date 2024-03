Weer gereedschapsroof: nu Lisserbroekse hovenier gedupeerd na inbraak in bedrijfspand

Weer is een Haarlemmermeerse ondernemer gedupeerd door een brutale roof. Eerder deze week namen dieven de bedrijfsauto en aanhanger van een Lisserbroekse hovenier mee. De bestelbus en aanhanger zijn inmiddels teruggevonden, maar het waardevolle gereedschap is nog altijd spoorloos.

De dieven sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe bij zijn bedrijf aan het Turfspoor. Ze forceerden het toegangshek, sloegen een raam in en drongen zo binnen in zijn bedrijfsruimte.

Uiteindelijk gingen de verdachten - op camerabeelden, die NH heeft gezien, is te zien dat het om twee mannen gaat - er met een met gereedschap volgeladen bedrijfsbus vandoor, waar ook nog een aanhanger achter hing.

Bus en aanhanger terug

De bedrijfsbus en de aanhanger zijn inmiddels teruggevonden, maar het gereedschap is nog steeds spoorloos, zo vertellen anonieme bronnen rond de hovenier telefonisch aan NH. Ze vermoeden dat het gereedschap inmiddels over de grens is, en daarom niet snel zal worden gevonden.

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van een inbraak en dat de bedrijfsbus en aanhanger, in tegenstelling tot het gereedschap, inmiddels zijn teruggevonden. In een bericht via Burgernet worden getuigen opgeroepen zich te melden.

Gereedschap

Dieven hebben het vaker gemunt op gereedschap. Dat bleek afgelopen maand, toen de bedrijfsbus van de Vennepse timmerman Dennis en die van zijn opdrachtgever werden leeggeroofd. De buit bedraagt gereedschap met een totale waarde van zo'n 20.000 euro, waarvoor Dennis niet is verzekerd.

