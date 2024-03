Eurovisieclip opgenomen bij molen in Edam-Volendam, eigenaar in de wolken

Miljoenen mensen kunnen molen De Breek uit Etersheim zien in de videoclip van Joost Klein, bij zijn Eurovisienummer 'Europapa'. De video is deels opgenomen in het dorp in Edam-Volendam. Samantha van den Bos, uitbater van de molen, is er heel blij mee: "We moesten het resultaat ook nog afwachten, maar het is heel gaaf geworden."

Foto: Samantha van den Bos

De clip is pas twee weken geleden opgenomen bij de molen, vertelt Samantha. In de video, die binnen 24 uur al 2 miljoen keer bekeken is, rijdt Joost Klein op een scootmobiel naar de molen De Breek. Het refrein van het liedje zingt de band voor de molen, om vervolgens hysterisch hakkend te eindigen. Tekst loopt door onder de videoclip.

Samantha en haar man Roel van Rijsewijk namen de molen in december 2022 over en sindsdien kun je er vergaderen of – net als Joost Klein – feesten. Aan aandacht hebben ze geen gebrek. Samantha: "We hebben geluk: afgelopen jaar hebben we Boer Zoekt Vrouw bij ons op bezoek gehad. Toen kwam onze locatie ook al mooi in beeld." In die aflevering opende Yvon Jaspers samen met de boeren de opgestuurde liefdesbrieven van kijkers. "En nu dit! Echt heel tof." Tekst loopt door onder de foto's.

Opnamen van de Eurovisieclip bij molen De Breek uit Etersheim Samantha van den Bos

Opnamen van de Eurovisieclip bij molen De Breek Samantha van den Bos

Vanavond gooit Samantha het over een hele andere boeg. "Dan hebben we een huiskamerconcert met een strijkorkest." Ze grinnikt: "Het gaat alle kanten op bij ons."

