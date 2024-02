Zandvoortse Bodine (23) wil Duitsland vertegenwoordigen op Eurovisie Songfestival

Op het eerste gezicht is het misschien raar: een zangeres uit Zandvoort die Duitsland wil vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar als je het verhaal van de 23-jarige Bodine Monet hoort, dan is de stap zo gek nog niet. Over twee weken staat ze in de finale van het Duitse nationale songfestival in Berlijn.

Hoe anders is dat in Duitsland. Ook daar meld je je als kandidaat aan met een liedje, maar vervolgens is er nog een heel traject waarin je je kunt laten gelden. De jury maakt op basis van demo's een eerste selectie. De geselecteerden doen vervolgens auditie en een deel daarvan stroomt door naar de finale. Tijdens de finale bepaalt zowel het publiek als de jury wie uiteindelijk wordt afgevaardigd voor het songfestival.

Tuurlijk, het liefst komt Bodine voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. "Elke keer als ik weer terugkom op Schiphol voelt het voor mij als thuis", vertelt ze tegen NH. Maar in Nederland is het tegenwoordig zo geregeld dat je niet kunt strijden om een plek op het liedjesfestijn. Een groep deskundigen wijst op basis van alle inzendingen één artiest aan.

"Als kind droomde ik er al van om aan het Eurovisie Songfestival mee te doen", vertelt Bodine in een koffiezaak in haar woonplaats. "Ik wist dat het lastig zou worden om voor Nederland uit te komen. Tijdens een writer’s camp (samenkomst van muzikanten en producers om samen liedjes te schrijven, red.) werkte ik samen met muzikanten uit andere landen. Zo ontstond het idee om een nummer voor het Duitse songfestival te maken."

Het illustreert de ambitie en het perfectionisme van Bodine, want haar Duits is al bovengemiddeld goed voor een Nederlander. "Ik heb Duits op school gehad. Dat scheelt al. Maar het helpt ook dat ik Zandvoort woon. In de zomer hoor je hier eigenlijk alleen maar Duits om je heen. Ik denk dat ik dat gewoon al heb opgepikt."

"Het helpt dat ik in Zandvoort woon: in de zomer hoor je hier eigenlijk alleen maar Duits om je heen"

Bodine is bovendien van huis uit internationaal georiënteerd. Haar ouders hebben elkaar in Canada ontmoet. Haar vader is piloot en is momenteel in Hongkong gestationeerd. Bodine is in Haarlem geboren. Na het uitbreken van de coronapandemie is het gezin naar Zandvoort verhuisd.

Heeft ze in haar woonplaats al gepeild wat Duitsers van haar inzending vinden? "Nee, haha, dat heb ik nog niet gedaan. Het is hier nu in de winter erg rustig." Op een andere manier profiteert ze wel van haar roots. "Ik merk dat ze in Duitsland mijn manier van praten leuk vinden: Duits met een Canadees én Nederlands accent."