Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht in noodwoningen: "Eigen potje koken"

Ruim 120 vluchtelingen uit Oekraïne verhuisden woensdag van de opvangschepen aan de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord naar een complex met containerwoningen bij station Haarlem-Spaarnwoude. De woningen zijn piepklein, maar wel voorzien van een eigen keukentje.

Het is een drukte van belang op het terrein bij station Haarlem-Spaarnwoude, waar woensdag ruim zestig noodwoningen in gebruik werden genomen door oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Mensen lopen af en aan met gereedschapskisten en grote, platte dozen van de buurman: de Zweedse meubelwinkel naast het opvangterrein. Tientallen hulpverleners, vrijwilligers en Oekraïners krioelen door elkaar om alle woningen netjes in te richten.

De containerwoningen zien er van buiten knap uit met een gevelbekleding die van hout lijkt, maar dat niet is. De woningen zelf zijn piepklein, maar hebben wel een keukentje, badkamer en een afgescheiden slaapkamer. Er is plek voor twee personen per noodwoning, dus kunnen er ruim 120 mensen terecht.

Eigen potje koken

Ook Kerstie Martens van het Leger des Heils helpt bij de verhuizing. "Deze mensen zaten op de opvangschepen op het Spaarne in Haarlem-Noord. Ze zijn heel erg blij met deze woningen. De behoefte aan woonruimte is groot. Ik heb veel mensen gesproken die nu nog op een boot zitten, die hier ook graag naartoe hadden gewild."

"Een cruiseschip is leuk als je op een cruise gaat voor een week. Maar het is daar heel erg klein. En Oekraïense mensen vinden het ook heerlijk om zelf te koken. Dat hebben ze heel erg gemist. Op de boten krijgen ze eten. Maar als je jong bent, wil je zelf koken en je eigen bedoeninkje hebben."

Veel vluchtelingen uit Oekraïne zijn inmiddels langer in Nederland dan ze in eerste instantie hadden verwacht, vertelt Martens. "Ze dachten dat ze na drie maanden wel weer naar huis konden, maar veel mensen hebben inmiddels geen huis meer in Oekraïne. De jongeren maken inmiddels een beetje de omslag. Die willen eigenlijk hier hun leven opbouwen."

Tekst loopt door onder de foto.