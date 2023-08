Oekraïense vluchtelingen krijgen tijdelijke opvangplek bij station Haarlem-Spaarnwoude

De kleine woonunits zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen die nu al op andere plekken in Haarlem worden opgevangen. De woningen bieden meer zelfstandigheid en privacy, zegt de gemeente. De woningen krijgen allemaal een eigen badkamer en keuken en tenminste één slaapkamer. Voorzieningen als wasmachines worden in een gemeenschappelijke ruimte neergezet.

Statushouders

De opvang van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen komt tegenover de tijdelijke opvangplek voor statushouders aan de Laan van Decima te liggen. Voor die laatste groep gelden andere rechten en plichten dan voor de Oekraïeners, zegt de gemeente Haarlem.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel tijdelijke woningen er komen, dat hangt af van het type woonunit dat de gemeente uiteindelijk kiest. Het terrein moet nog worden ingericht en er moeten nog voorzieningen als water en elektra worden aangelegd. De werkzaamheden beginnen in september en moeten in het laatste kwartaal van 2023 klaar zijn.

Mogelijk langer

De naar schatting 60 woningen worden over twee bouwlagen verdeeld. Het is de bedoeling dat de tijdelijke woningen drie jaar blijven staan, maar vanwege het onvoorspelbare verloop van de oorlog in Oekraïne kan die periode nog verlengd worden.