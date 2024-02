Weerbericht: voorlopig nog geen einde aan wisselvallig en regenachtig weer

Vandaag valt er op de meeste plaatsen dus een flinke bui. Aan de kust en het IJsselmeer kan het volgens de weerman ook vrij krachtig tot krachtig waaien uit het zuiden. "Met windkracht 5 tot 6." Het wordt vandaag zo'n 9 graden.

"Later in de nacht wordt het droog en dat is ook morgenochtend zo", zegt Visser in de Ontbijttafel. "Met hier en daar een opklaring." Die opklaringen zijn niet van lange duur, want morgenmiddag komen er weer wolken op de provincie af, waardoor het in de middag en avond weer gaat regenen. Het wordt maximaal 10 graden. De wind blijft even sterk al vandaag, maar dan vanuit het zuiden tot zuidoosten.

Weekend

"In het weekeinde blijft het wisselvallig", zegt Visser. "Dat betekent niet dat het constant gaat regenen. Dat valt dan ook wel weer mee." Een deel van de zaterdag is het droog, maar zaterdagavond en nacht kan er weer wat regen vallen. 's Middags wordt het zo'n 10 tot 11 graden.

"Zondag kan er ook wat regen vallen", voorspelt de weerman. "Het zijn niet van die grote hoeveelheden meer, maar het is toch wel wat aan de natte kant." Tussendoor kan het zonnetje af en toe doorbreken en dan kan het zo'n 13 graden worden.

Na het weekend wordt het minder wisselvallig. Visser denkt dat het dinsdagnacht nog even gaat regenen, maar daarna wordt het beter. "We krijgen een overgang naar droog weer, meer zon. De middagtemperaturen blijven 11 tot 12 graden. Voor de rest ziet het er prima uit."