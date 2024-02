De Peiling: ik ga regelmatig naar de groenteboer

De 69-jarige Jos van der Lee staat nog dagelijks in zijn groentehandel in Middenbeemster, hij weet inmiddels al 45 jaar de concurrentie van de supermarkt te weerstaan. Toch heeft hij wel minder klanten dan vroeger. Heb jij nog een groenteboer waar je regelmatig naartoe gaat?

Uit cijfers van dataspecialist BoldData blijkt dat er sinds begin 2021 slechts vijftien nieuwe groente- en fruitwinkels zijn bijgekomen. De afgelopen jaren verdwenen steeds meer groenteboeren uit het straatbeeld.

Ga jij naar de kleine winkels in jouw buurt, zoals de groenteboer, slager of bakker? Deel jouw verhaal met ons. Misschien heb je een leuke herinnering van vroeger bij de groenteboer. Laat het weten via Facebook of praat vanmiddag mee vanaf 16:30 uur op NH Radio!