Groenteboer Jos verslaat al 45 jaar supermarktconcurrentie

Even om de hoek een verse krop sla of een kilootje lokale appels kopen wordt steeds meer een zeldzaamheid. Moordende concurrentie van supermarkten en online bezorgdiensten drukken de klassieke groentewinkel steeds verder uit de markt. Niettemin staat de 69-jarige Jos van der Lee nog dagelijks in zijn groentehandel in Middenbeemster, inmiddels al 45 jaar. Niettemin zag ook hij zijn klantenkring in de afgelopen vijftien jaar halveren.

Als Jos rond 1 uur zijn zaak aan de Middenweg opent, is het rustig met de klandizie. "De meeste aanloop heb ik rondom het weekend", aldus de groenteboer. Wel komt de buurman even aanwippen voor wat verse gember en wortels. "Ik vind de producten hier lekkerder", zo vertelt 'ie. "Dat komt ook omdat het niet dagen lang ergens in een koelcel heeft gelegen maar gewoon vers is."

Groenteboer zucht onder concurrentie Noord Holland telt momenteel nog zo’n 165 groentewinkels. De landelijke trend is dat de klassieke groenteboer in aantallen teruglopen, zuchtend onder de moordende concurrentie van supermarkten en bezorgdiensten. Maar ook het feit dat we minder tijd willen besteden aan de bereiding van onze maaltijden, speelt een rol. "Aardappelen schillen, groente snijden, dan ben je al snel drie kwartier in de keuken bezig", aldus Jos. "Nu zetten mensen de magnetron aan en die minuten later is het 'ping' en we kunnen eten."

Meerwaarde groenteboer Niettemin lijken de voordelen van een bezoek aan de groenteboer toch wel degelijk te bestaan. "De prijs", zo zegt de buurman. "Het is toch voordeliger". Maar ook het feit dat de producten uit de buurt komen en, in tegenstelling tot veel supermarktproducten, géén lang transport nodig hebben, is een plus. "Iedereen loopt te zeuren over het milieu", aldus Jos. "De boeren moeten vanwege de stikstof koeien weg doen om de vrachtwagens van de grootgrutters op de snelweg te houden. En dan denk ik: hier klopt helemaal niks van."

"Zolang het 'carrosserietje' het toelaat, blijf ik hier lekker hobbyen" Jos van der Lee, groenteboer

De vraag is of de traditionele groenteboer ook over de langere termijn nog zal weten te overleven. Aan Jos zal het niet liggen: ondanks dat 'ie met zijn 69 jaar de pensioengerechtigde leeftijd allang bereikt heeft, denkt 'ie nog niet aan stoppen. "Zolang het 'carrosserietje' het toelaat, blijf ik hier lekker hobbyen."