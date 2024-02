Burgemeester Purmerend wist in november al van appjesschandaal, voor PVV is het nog niet klaar

Burgemeester Ellen van Selm van Purmerend tikte de opgestapte wethouder Harry Rotgans al in november op de vingers. Hij had in een mail aan een rijksambtenaar voorgesteld zijn appjes te verwijderen, maar dat vond de burgemeester zeer onverstandig. Het schandaal kwam pas begin deze maand op tafel na vragen van de PVV.

In november is er veel te doen rond het realiseren van een opvang voor Oekraïners in Purmerend. Het is in die periode dat wethouder Rotgans veel contact heeft met een hoge ambtenaar van het Rijk. In één van de mails geeft hij aan dat hij appverkeer tussen de twee wil verwijderen, 'gelet op de Woo' (Wet open overheid, red.). Het bewust wissen van appjes of mails die ertoe doen is niet toegestaan voor bestuurders en politici, want dan omzeil je dus de wet.

"Nadat hij die mail gestuurd had zei hij tegen mij: 'in alle druk heb ik nu iets verkeerds gedaan, ik heb dit gemaild'", zegt burgemeester Van Selm na de vergadering van gisteravond tegen NH. "Toen heb ik hem gezegd: 'dit is heel onverstandig, dit moet je oplossen'. Dat was hij met me eens en toen heeft hij dat opgelost en opgepakt."

Daarmee doelt ze op het feit dat hij eerst contact zocht met de directeur om zijn excuses aan te bieden. Hij zei eerder al in een memo dat er uiteindelijk niets is gewist, maar toen was het kwaad al geschied: twee weken geleden stapte hij op.