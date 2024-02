Purmerendse wethouder Rotgans onder vuur nadat hij zegt appjes te verwijderen

De Purmerendse wethouder Harry Rotgans (Ouderenpartij AOV) wilde app-verkeer tussen hem en een directeur van het Rijk verwijderen, om te voorkomen dat het openbaar zou worden. De twee hadden contact over een gevoelig dossier rond de opvang van Oekraïners in de gemeente. Verschillende raadsleden geven aan geschokt te zijn en er wordt al om zijn vertrek gevraagd. Vandaag maakt de wethouder excuses en verklaart hij nooit iets gewist te hebben. "Ik zou nooit berichten verwijderen en had dat alleen al daarom nooit mogen opschrijven."

Waar gaat het over? Op 30 november afgelopen jaar wordt duidelijk dat het Rijk niet wil meebetalen aan de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Purmerend. De ingediende businesscase van de gemeente wordt afgewezen. Commissielid Marcel Tang (PVV) vraagt Rotgans op 6 december om meer informatie rond die afwijzing. Eén van de vragen is of Rotgans alle correspondentie tussen hem en het Rijk openbaar wil maken.

In de documenten die de gemeente daarop vrij heeft gegeven is mailverkeer tussen Rotgans en een directeur van het Rijk (naam is zwartgelakt) te lezen. Onderaan een mail van woensdagavond 29 november schrijft Rotgans: "Gelet op de WOO (Wet open overheid, red.) verwijder ik onze appwisseling aan het eind van de avond. Laat s.v.p. even weten als je dit gelezen hebt". Nog geen uur later krijgt hij reactie. Onderaan de mail is te lezen: "PS, mijn richtlijnen staan verwijdering mails overigens niet toe."

Rotgans heeft spijt

In een verklaring die vandaag werd gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem verklaart Rotgans spijt te hebben van zijn opmerking over het verwijderen van appjes. "Een opmerking die ik - hoewel wellicht menselijk verklaarbaar - nooit had mogen maken. Om meerdere redenen niet. Niet in de laatste plaats omdat onze inwoners een transparant bestuur verwachten en verdienen. Mijn bericht is een uitkomst van een ingewikkelde periode, waarin ik op de dag voor de raadsvergadering ondoordacht in een zinsnede een gedachte opschreef die bij mij opkwam. Later op diezelfde avond realiseerde ik mij dat ik een fout had gemaakt. Ik zou nooit berichten verwijderen en had dat alleen al daarom nooit mogen opschrijven."

Hij zegt dat er uiteindelijk niets is gewist: "Alle relevante stukken zijn er nog: er is niets verwijderd en alles is u ter beschikking gesteld."