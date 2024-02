Omwonenden station Haarlem willen nu echt af van getril en gevaar busverkeer

De buurtbewoners worden door drie belangengroepen vertegenwoordigd: het Platform Buskruit, de Trilcommissie Stationsbuurt en de Kerngroep Rustenburgerlaan.

De gemeente werkt aan plannen om het Stationsplein opnieuw in te richten. De omwonenden zijn bang dat er alleen maar meer bussen gaan rijden over de Jansweg en noemen die plannen onacceptabel.

Zestienhonderd bussen per dag

In een van de scenario's voor het vernieuwen van het Stationsplein wordt de Jansweg ingericht voor tweerichtingsverkeer van de bussen. Dat zou betekenen dat er zestienhonderd bussen per dag door de straat rijden. Dat levert zware trillingsoverlast op, vooral van extra zware voertuigen als dubbeldekbussen en elektrische bussen. Die trillingen veroorzaken schade aan de panden in de straat, maar leidt bij omwonenden ook tot stress en slaapstoornissen.

"Een ontwikkeling van het Stationsplein kan alleen door buslijnen een andere route te laten volgen. Zestienhonderd bussen per dag door de Jansweg proppen, is onverantwoord beleid", zegt Menno Maas van het Platform Buskruit. Bovendien vindt de buurt de straat veel te smal voor tweerichtingsverkeer. Dat zou gevaarlijke situaties opleveren voor met name voetgangers en fietsers.

Nieuw-Zuid

De centrumbewoners pleiten ervoor om het nieuwe knooppunt voor openbaar vervoer bij de Schipholweg in de toekomst zo in te zetten dat er veel minder bussen door de binnenstad hoeven te rijden. En daar is verantwoordelijk wethouder Bas van Leeuwen het van harte mee eens: "Voor de bereikbaarheid van Haarlem is het openbaar vervoer onmisbaar, ook omdat we niet meer autoverkeer door de stad willen. Helaas kunnen bussen ook voor overlast zorgen."

"Haarlem ontwikkelt daarom het ov-knooppunt Nieuw-Zuid. Daarmee willen we in de toekomst het busverkeer beter spreiden in het centrum van de stad." Het knooppunt aan de Schipholweg wordt volgens de planning pas in 2028 opgeleverd.

