Vietnamees Nieuwjaar onder grote belangstelling gevierd in Zwaag

Bij de Kreek in Zwaag is zaterdag het Vietnamees Nieuwjaar afgetrapt. Bezoekers in de overvolle zaal genoten van het Vietnamees eten, zagen twee draken het kwaad verdrijven, en dansten tot laat in de avond op de klanken van Vietnamese muziek. Verslaggever Sander Huisman was bij de viering aanwezig.

Foto: WEEFF / Sander Huisman

De jaarwisseling op de Vietnamese kalender viel dit jaar op 10 februari. "Wij hanteren een andere kalender dan in Nederland", legt Vandung Nguyen uit. "Een maand bestaat bij onze lunar-kalender uit 29 of 30 dagen, met eens in de zoveel jaar een complete schrikkelmaand zodat de seizoenen een beetje gelijk lopen. Hierdoor vieren we de jaarwisseling ieder jaar op een andere datum."

De tekst gaat verder.

Niet alleen de Vietnamese gemeenschap van de gemeente Hoorn - deze bestaat uit ongeveer 1.000 personen - maar ook Vietnamezen van buiten de regio en andere belangstellenden wisten de weg naar het wijkcentrum in Zwaag te vinden.

Daarom trok de viering van het Vietnamese Nieuwjaar bijna twee keer zoveel bezoekers als waar ze van tevoren op gerekend hadden. Zo'n tien procent van de bezoekers in Zwaag hadden een niet-Vietnamese achtergrond.

Drakendans om kwaad te bestrijden

Naast de viering van de jaarwisseling met muziek en eten, is de drakendans één van de hoogtepunten voor het vieren van het Vietnamees Nieuwjaar. "Wij geloven dat draken kwade geesten kunnen verdrijven", licht Nguyen toe. "En dat we dan zo een goed nieuw jaar in gaan. Een soort bijgeloof."

Toepasselijk is de drakendans - uitgevoerd door dansers van Minh-zone uit Hoorn - ook nog eens: het opende het jaar van de Houten Draak. In de Vietnamese traditie zijn twaalf dieren gekoppeld aan vijf elementen, samen goed voor 60 combinaties. Het laatste jaar van de Houten Draak heeft dus 60 jaar geleden voor het laatst plaatsgevonden.

Lees ook West-Friesland Traditionele drakendans luidt Vietnamees jaar van de draak in Zwaag in