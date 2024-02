Traditionele drakendans luidt Vietnamees jaar van de draak in Zwaag in

De jaarwisseling lijkt met ongeveer zes weken terug al een eeuwigheid geleden, maar niet iedereen viert oud & nieuw op dezelfde datum. De Vietnamese gemeenschap in Hoorn viert het nieuwe jaar, het zogeheten Tetfeest, vanavond in Zwaag.

In tegenstelling tot de zonnekalender die in Nederland wordt gehanteerd, verloopt het jaar in Vietnam volgens de maan- of lunarkalender. "Met om precies te zijn 29,5 dag per maand", legt Giang Nguyen namens de Vietnamese gemeenschap in Hoorn uit.

"Dat betekent dat we de ene maand 29 dagen hebben, en de volgende maand 30. We lopen per jaar elf dagen achter op de kalender hier. En vieren het nieuwe jaar dus iedere keer op een andere datum."