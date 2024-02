KZ verzuimt toe te slaan tegen PKC en keert huiswaarts met nederlaag

In de Korfbal League is het Koog-Zaandijk vanavond niet gelukt om punten te pakken bij PKC. De formatie van trainer Tim Bakker vertrok uit Papendrecht met een nederlaag: 23-21.

Koog-Zaandijk op bezoek bij PKC - Foto: NH Sport / Martijn Kramer

In de eerste helft ontliepen PKC en KZ elkaar nauwelijks. Bij KZ waren met name de vrouwen gelijk bij de les. Acht van de elf Zaanse doelpunten voor de rust werden gemaakt door de vier startende vrouwen van KZ: Zoë Engel, Nikki Boerhout, Anouk Haars en Esther Cordus. PKC, de meest scorende ploeg in de Korfbal League, beet zich meermaals stuk op de verdediging van KZ. De ploeg van Tim Bakker schoot zelf ook niet altijd even nauwkeurig, maar bleef desondanks goed in het spoor van de thuisploeg. Halverwege was de stand mooi in evenwicht: 11-11.

PKC toont klasse Ook in de tweede helft was het lang stuivertje wisselen voor de voorsprong. Bij KZ kwamen nu ook de mannen vaker op het scorebord. Marijn van den Goorbergh, Carlo de Vries en Darren Krook droegen bij aan de score van de Zaankanters. Bij een stand van 17-17 gaf de thuisploeg even extra gas en sloeg het tien minuten voor tijd het eerste echte gaatje in de wedstrijd. PKC liep uit naar voorsprong van twee punten en gaf deze in het slot niet meer af: 23-21. Ondanks de nederlaag blijft KZ op de derde plaatst staan in de Korfbal League. De top vier plaatst zich voor de play-offs. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft KZ een voorsprong van 6 punten op nummer vijf Fortuna, dat vanavond Groen Geel uit Wormer met ruime cijfers versloeg (11-26).

Later vanavond volgt op deze website de interviews met betrokkenen van KZ. Ook zal er aanstaande maandag (17.10 uur) in de uitzending van NH Sport een reportage te zien zijn over de wedstrijd tegen PKC.