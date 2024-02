Lees terug: AZ deelt dreun uit aan Ajax en FC Volendam delft onderspit tegen Heerenveen

Er is deze zondag weer genoeg regionale topsport, zo is er schaatsen op de NK allround én NK sprint, een Noord-Hollandse derby tussen Os Lusitanos en Hovocubo (0-2) in het zaalvoetbal én we zijn bij de amateurderby Spartanen - SEW. Als klap op de vuurpijl hebben we een extra lange uitzending van NH Sport op de radio (16.30-22.00 uur) in verband met AZ - Ajax (2-0) én FC Volendam - Heerenveen.

Suggesties? Mail dan naar [email protected]