Ervaringsdeskundige Martens ziet kansen voor AZ tegen Ajax: "Gelijk laten zien dat wij favoriet zijn"

De wedstrijd van het jaar is voor de AZ-fans de confrontatie van hun club tegen Ajax. Zondag is het weer zover. In Alkmaar strijden de twee Noord-Hollandse clubs om de vijfde plek. In vorm zijn beide teams niet, maar spanning is er des te meer. "Dit zijn beladen duels", aldus Maarten Martens. Met de AZ-trainer kijken we vooruit en blikken we ook een beetje terug.

Maarten Martens over blikt terug op wedstrijden tegen Ajax als speler van AZ - NH Nieuws

Maarten Martens debuteert zondag als trainer bij de wedstrijd tegen Ajax, terwijl hij als voetballer het vele keren opnam tegen de Amsterdammers. "Het eerste waar ik aan denk is het moment met Esteban", blikt de Belgische coach terug op de krankzinnige situatie in 2011 toen een Ajax-supporter de AZ-doelman in de rug aanviel. "Dat was toen in Amsterdam, nu spelen we thuis en ik verwacht een mooie pot voetbal."

"Ik denk dat wij zondag gelijk moeten laten zien dat wij de favoriet zijn" AZ-trainer Maarten Martens

Ook de 3-2 overwinning voor eigen publiek in augustus 2013 kan Martens zich nog goed herinneren. Na een lange revalidatie viel hij een half uur voor tijd in en gaf de puntgave assist op de winnende treffer van Viktor Elm. "Als je bij dit soort duels succes beleeft, dan is dat een mooi gevoel." Tekst loopt door onder de video.

AZ-coach Maarten Martens vond winst Ajax toch wel knap - NH Nieuws

Dit keer moet Martens vanaf de zijkant toekijken hoe zijn spelers het er vanaf brengen. Toch is het vertrouwen de laatste week flink toegenomen in Alkmaar. Zelf won AZ afgelopen weekend op bezoek bij Fortuna Sittard (1-2) en Ajax won met meer geluk dan wijsheid in Noorwegen van Bodø/Glimt (1-2 na verlenging). "Uiteindelijk is het toch een knappe overwinning", aldus een vrij positieve Martens over de tegenstander van zondag.

Zondag doet NH Sport live verslag van AZ - Ajax in een extra lange radio-uitzending. Na de Noord-Hollandse kraker zijn we ook live bij FC Volendam - sc Heerenveen. De uitzending begint om 16.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

"Er liggen zeker kansen voor zondag", is de verwachting van Martens. "Ik denk dat wij gelijk moeten laten zien dat wij de favoriet zijn. Dat doen we door goed aan de bal te beginnen en agressief te zijn bij balverlies." Tekst loopt door onder de video.

Maarten Martens over z'n eerste maand als coach van AZ - NH Nieuws

Tegen de Amsterdammers beschikt Martens over een zo goed als fitte selectie. Alleen de geblesseerde spelers Ibrahim Sadiq en Lewis Schouten ontbreken. AZ - Ajax begint zondag om 16.45 uur en het verschil op de ranglijst is drie punten in het voordeel van de Alkmaarders.