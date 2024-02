Het groene goud van Noord-Holland: wie woont in het duurzaamste huis?

Om huiseigenaren een welverdiende waardering te geven voor hun duurzame prestaties, organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route de verkiezing jaarlijks. De wedstrijd is mede bedoeld om duurzaam wonen onder de aandacht te brengen. Tijdens de vorige editie in 2020 sleepten Paul en Hanneke uit Koedijk de juryprijs in de wacht. Ronald, die naar eigen zeggen 'groen bloed' heeft, zag de prijs als een kroon op zijn werk.

Zeewier en mosseltegels

Ook dit jaar maakt een huis uit Koedijk kans. Een tiny house uit die plaats heeft voorlopig de meeste stemmen en staat met meer dan 250 stemmen op plek één. Het NH-programma Pak An Groen ging eerder al eens langs bij eigenaren Iris en Roland.

Het stel met twee kinderen woont in een tiny house van zo'n 56 vierkante meter. Bijna alles in huis is duurzaam. Zo bestaat de keuken uit panelen van zeewier met achterwanden van speciale mosseltegels. Pronkstuk uit het huis is de oude koffer midden in de kamer, die Iris ooit vond op straat. Bij het openen verschijnt er een televisiemeubel in optima forma.

