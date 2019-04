Bijzondere woonark meert aan in Haarlem: duurzaam én een lust voor het oog

HAARLEM - Waar steeds meer eigenaren van 'gewone' huizen voor duurzaam wonen gaan, doet de familie Mante dat op hún manier. Niet aan de wal, maar op het water. De extreem duurzame woonark die ze hebben laten bouwen, kwam onlangs aan in Haarlem.

"Wat deze woonark zo duurzaam maakt, is het feit dat er een warmtepomp in de bodem zit. Die zorgt voor de verwarming", leggen de kersverse eigenaren Aert en Saskia Mante voor de camera van NH Nieuws uit. "Verder hebben we zonnepanelen op het dak. En we zijn gasloos."

Duurzaam wonen

Duurzaam wonen is niet kosteloos. Architect van de woonark Joeri van Ommeren: "Het is natuurlijk een investering om zo te bouwen. Maar je krijgt er veel voor terug. In principe heb je geen energierekening meer."

Volgens de architect is het mogelijk om op vergelijkbare wijze ook 'gewone' huizen duurzamer te maken: "In woonwijken heb je niet de luxe van een stromende rivier waar je energie uit kan trekken. Daar moet je het natuurlijk op een andere manier doen. Maar in de basis is deze manier van denken de meest geschikte om goede duurzame woningen te maken."

