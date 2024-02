Kenneth Taylor schiet Ajax in verlenging naar achtste finale Conference League

Ajax zit bij de laatste zestien van de Conference League na een overwinning op Bodø/Glimt: 1-2. Het beslissende doelpunt van Kenneth Taylor viel diep in de verlenging. Steven Berghuis en Patrick Berg maakten de andere goals. Het werd in Amsterdam 2-2, waardoor de Amsterdammers doorgaan.

De Noren waren veel sterker, maar Ajax nam -tegen de verhouding in- toch de voorsprong. Brian Brobbey kwam er gevaarlijk uit en gaf af op Berghuis. De aanvoerder schoot vervolgens snoeihard raak: 0-1. Ramaj leek een engeltje op de lat te hebben, aangezien alle schoten vervolgens werden gekeerd of naast gingen.

In de basisopstelling van Ajax stonden vier nieuwe namen ten opzichte van het gelijkspel tegen NEC (2-2). Borna Sosa, Branco van den Boomen, Steven Berghuis en Carlos Forbs stonden aan de aftrap ten koste van Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Jaydon Banel én Tristan Gooijer. De Amsterdammers hadden het ontzettend moeilijk in de openingsfase met kansen voor Hakon Evjen (redding Diant Ramaj) en Ulrik Saltnes (kopbal).

Ajax leek aan het begin van de tweede helft alsnog de zwaarbevochten voorsprong weg te geven. Eerst beging Josip Sutalo een oliedomme overtreding op de doorgebroken Hakon Evjen en de Kroaat kreeg direct rood. Sosa haalde enkele minuten later een bal van de lijn, maar leek alsnog de schlemiel te worden. Hij maakte namelijk hands in het strafschopgebied.

Na inmenging van de VAR kreeg Ajax een vrije trap mee, want er bleek daarvoor al een overtreding gemaakt te zijn op Ramaj. Bodø begon de slotfase ook met tien man door twee gele kaarten voor Albert Gronbaek. De Noren kregen vlak voor tijd hetgeen waar ze recht op hadden, de gelijkmaker. Patrick Berg verschalkte van afstand Ramaj: 1-1.

Kenneth Taylor helpt Ajax

Er werden vervolgens genoeg kansen door beide ploegen gecreëerd zonder te scoren. Een verlenging volgde, waarin Nino Zugelj een gigantische kans kreeg. Hij ontsnapte aan de verdediging van Ajax, omspeelde Ramaj en schoot ruim naast. In het tweede gedeelte van de verlenging namen de Amsterdammers opnieuw de leiding. Een grote kans van Chuba Akpom ging nog naast, maar via de ingevallen Kenneth Taylor vloog de bal alsnog in het doel: 1-2.

Na de 2-2 in Amsterdam staat Ajax daardoor in de achtste finale van Conference League. De eerstvolgende tegenstander is AZ. Ze staan komende zondag vanaf 16.45 uur tegen over elkaar in Alkmaar en dat duel kun je live volgen via een extra lange uitzending van NH Sport op de radio.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic (Rijkhoff/112), Van den Boomen, Hlynsson (Taylor/83); Berghuis (Mannsverk/106), Brobbey (Akpom/43), Forbs (Gaeei/53)