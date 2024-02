Ajax gaat tegen Bodø/Glimt voor laatste strohalm: "Cruciale wedstrijd"

Ajax is vandaag afgereisd naar Noorwegen voor de belangrijke return tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Na de teleurstellende 2-2 van vorige week in Amsterdam, beseft trainer John van 't Schip dat het boven de poolcirkel op het Noorse kunstgras een stuk beter zal moeten. "We moeten wel zoveel mogelijk bij ons zelf blijven."

Ajax-trainer John van 't Schip bij de persconferentie in Noorwegen - Foto: PRO SHOTS / Marcel van Dorst

Op de afsluitende persconferentie vertelde Van 't Schip dat hij, na de mindere resultaten en de blessure van Steven Bergwijn, niet van plan is het spelsysteem rigoureus te veranderen. "We kunnen binnen onze filosofie wel iets veranderen, maar om in een keer het hele systeem om te gooien lijkt me niet verstandig. We hebben een mindere week gehad. Daarvoor hadden we een hele goede serie, met goede resultaten. Dan gaat het mij te ver om alles in een keer te veranderen", vertelt de 60-jarige Ajax-trainer.

"Inmiddels is dit een toernooi dat zijn waarde heeft" Ajax-trainer John van 't Schip

Na de uitschakeling in de KNVB-beker door de amateurs van Hercules en de ondermaatse vijfde plek op de ranglijst in de eredivisie, moet de Conference League het seizoen van de Amsterdammers nog enigszins kleur geven. "Zo zie ik het wel", aldus Van 't Schip. "We hebben gezien dat toen dit toernooi werd geïntroduceerd er nogal lacherig over werd gedaan. Inmiddels is dit een toernooi dat zijn waarde heeft. Dat heeft Feyenoord laten zien door de finale te spelen." Van 't Schip kan geen gebruik maken van de diensten van Steven Bergwijn. De aanvoerder is niet tijdig hersteld van een hamstringblessure. Steven Berghuis is wel weer fit en is mee afgereisd naar Noorwegen. Het duel tussen Bodø/Glimt en Ajax begint morgen om 18.45 uur.