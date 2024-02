Delen Hoofddorp week lang zonder post: "Heb hierdoor begrafenis gemist"

Uit heel Hoofddorp regende het afgelopen week klachten over niet bezorgde post, van Overbos tot Toolenburg. PostNL bevestigt dat een personeelsprobleem in een verdeelcentrum reden was voor de vertraging.

Meer dan honderd reacties kwamen er binnen nadat twee Hoofddorpers op Facebook hun beklag deden over de verdwenen post. Vanaf het begin van vorige week vielen de brieven ineens niet meer op de mat. En voor een enkeling had dat behoorlijk nare gevolgen.

Een inwoonster uit Toolenburg miste door de uitblijvende post een begrafenis: "Ik kreeg een rouwkaart veel te laat. Ik zag iemand van een scootmobiel afspringen, en die gooide wat in mijn brievenbus. Ik was zo verbaasd dat ik er niet achteraan ging. De kaart was zo laat dat ik niet meer naar de uitvaart kon."

Personeelstekorten

Bij navraag kan een woordvoerder van PostNL bevestigen dat er problemen waren met de postbezorging in de omgeving: "Er was een bezettingsprobleem in een depot. We kampen, net zoals veel andere sectoren, met personeelstekorten. Helaas kunnen we dat niet van de ene op de andere dag oplossen."

Om de achterstand weg te werken schakelde het bedrijf 'een externe partij' in om afgelopen zondag en maandag alsnog op zoveel mogelijk plekken langs te gaan. Dat leidde dan weer tot enige verbazing onder de gedupeerden, die na een week zonder postbode ineens soms wel drie op een dag langs zagen komen.

De externe postbezorgers krijgen complimenten voor hun harde werken, zij het ietwat chaotisch. Zo ook zondag, van deze Hoofddorpse: Met twee man sterk op ons rijtje post aan het bezorgen vandaag, in dit weer. Dat is wel een compliment waard."