Maken deze innovaties een einde aan het afval in het Spaarne?

Het Haarlemse burgerinitiatief Supmission hoopt het Spaarne zo snel mogelijk te verlossen van al het afval dat erin drijft. Dat moet gebeuren door een scherm van bubbels, oftewel The Bubble Barrier en/of het afval opruimende rad genaamd de Circleaner. Die laatste moet bij het gemaal in Spaarndam komen. Beide innovatieve projecten worden deze weken aan de gemeente gepresenteerd.

In januari presenteerden de uitvinders van de Circleaner hun uitvinding aan de gemeente. Gisteren was het de beurt aan de bedenkers van The Bubble Barrier. Beiden staan hoog op het verlanglijstje van Supmission, een groep van Haarlemse suppers die de grachten al suppend schoonmaken en hiermee bewustwording hopen te creëren. Haarlem als afvoerputje "Het gaat de gemeente nu vooral om de kosten en de baten", legt Karen Blanken van Supmission uit. Zij en haar medesuppers proberen de twee innovaties snel naar Haarlem te krijgen, in samenwerking met onder andere de provincie en het Hoogheemraadschap Rijnland. "Het Spaarne is nu nog een plastic snelweg naar de zee. En Haarlem is het afvoerputje." Tekst gaat verder onder de foto.

SUPmission 2023 in Haarlem - Foto: Sandra Reeb-Gruber

Allereerst The Bubble Barrier. Dat is een aan de bodem verankerde pvc-buis, waar allemaal luchtbelletjes uit omhoog schieten. Dat bubbelscherm houdt het stromende afval tegen en laat het naar de zijkant afdrijven. Daar komt het dan in een opvangbak terecht. "Als het aan ons ligt, komt dat bubbelscherm net na de afslag naar de Waarderpolder in het Spaarne te liggen. Ongeveer ter hoogte van restaurant Mooie Boules", legt Karen uit. Duur in onderhoud Het bubbelscherm is, net als vier andere projecten, al getoetst door de betrokken partijen. Het scoorde goed. Het kan ongeveer 86 procent van het passerende afval, in groot en klein formaat, in het Spaarne tegenhouden. Per maand gaat het dan om zo'n 260 kilo. Uit het vooronderzoek werd nog niet duidelijk of het waterleven overlast van de bubbels gaat ondervinden. Hinder voor het scheepvaartverkeer blijkt minimaal te zijn. Inschatting is dat het onderhoud wel aanzienlijk duurder wordt dan bij De Circleaner, die bij Spaarndam in het water gaat 'liggen draaien'. Eerder maakten we al onderstaande video over het mogelijke gebruik van het bellenscherm in het Spaarne. Tekst gaat verder onder de video.

Wordt een deel van het Spaarne straks een bubbelbad? - NH Nieuws

De Circleaner is een soort draaiend 'rad van afval'. Ook deze kwam goed uit de test. "Bij het boezemgemaal bij Spaarndam ontstaat nu nog een ophoping van afval dat vanuit het Spaarne komt aanstromen. Daar kan de de Circleaner dan straks de laatste restjes afval, die het bubbelscherm niet kan tegenhouden, toch wegvangen. Anders gaat het na het gemaal alsnog naar het Noordzeekanaal en richting de Noordzee. En dat willen we natuurlijk niet", vertelt Karen. Draaiend rad De Circleaner is ook goed in het opruimen van klein en groot afval. De machine heeft twee schermen die samen een fuik vormen. Het draaiende rad zorgt vervolgens voor stroming, waardoor het afval in bakken terechtkomt. Vanuit die bakken gaat het afval naar de holle as, waar het bij elkaar in een gesloten container valt. Geen stankoverlast dus en het apparaat heeft een minimum aan stroom nodig. Scheepvaartverkeer en het waterleven ondervinden er geen overlast van. Tekst gaat verder onder de foto.

De CirCleaner straks ook bij Spaarndam? - Foto: Uit onderzoeksrapport van oa hoogheemraadschap Rijnland

Nu is het nog wachten op de definitieve keuze van de gemeente Haarlem. Best spannend allemaal, ook voor de Haarlemse suppers. "Wat gaat voor? Kiezen ze voor de kosten of de baten? Ik ben benieuwd wat het wordt. Ik heb geen idee wanneer beide systemen actief kunnen zijn, maar mijn gevoel zegt dat dat best snel kan zijn", zegt Karen. Waarschijnlijk maakt de gemeente in mei de definitieve keuze. "Het is een project waarin iedereen met elkaar samenwerkt. Beide ontwikkelaars kennen elkaar goed en willen er samen het allerbeste van maken. Zodat het Spaarne straks niet meer de plastic snelweg naar de Noordzee is."