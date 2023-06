Tijd voor bubbels, na geld van provincie start onderzoek naar waterfilter Spaarne

"Het is fantastisch en bijzonder dat wij als buurtinitiatief zijn gehoord", vertelt zeer enthousiaste en trotse Karen Blanken. Zij is voorstander van het afvalsysteem Bubble Barrier dat plastic verwijdert uit het water door luchtbellen. Ook D66 raadslid Joris Krouwels is vanaf het begin politiek betrokken bij het initiatief om plastic uit de Haarlemse wateren te verwijderen en is enthousiast.

"Door deze stap van de provincie komt de realisatie van het project om zwerfafval uit het water te halen dichterbij. De gemeente doet al voor tienduizend euro mee, hoogheemraadschap Rijnland voor vijfduizend en de provincie betaald nu het restant, wat waarschijnlijk neerkomt op negenduizend euro."

Maar voordat het onderzoek naar de installatie van de Bubble Barrier start, wil Rijnland eerst nog onderzoeken of de Bubble Barrier de beste oplossing is om afval automatisch uit het Spaarne te halen.