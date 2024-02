Ook zwembad De Bever doelwit van inbraakbende? Daders mogelijk gepakt

De inbraakgolf in Dijk en Waard gaat door. Tussen dinsdagavond en woensdagochtend is er ingebroken bij zwembad De Bever in Sint Pancras. Er is niets meegenomen. Wel is veel puinhoop achtergelaten en is een deur vernield. Mogelijk zitten de daders al vast.

Het is een ravage in het kantoor en de kleedkamers van buitenbad De Bever. Met een steen is de ruit van een deur vernield. "De dader of daders hebben alles overhoop gehaald, maar zijn uiteindelijk met lege handen weer weggegaan", laat de wijkagent weten aan mediapartner Streekstad Centraal. De beheerder heeft aangifte gedaan van de inbraak en de schade.

Er is een kans dat de dader of daders al vastzitten. De nacht na de inbraak in Sint Pancras arresteerde de politie drie mensen in Broek op Langedijk. Zij worden ervan verdacht te hebben ingebroken bij een bedrijfspand aan het Mandepad.

Einde aan inbraken?

De daders namen waarschijnlijk de benen toen het alarm afging, maar tevergeefs. Het gaat om 17 en 18-jarige jongens uit Heerhugowaard en een 25-jarige man zonder vaste verblijfplaats.

Sinds de jaarwisseling is er een flink aantal inbraken geweest in de regio. Maar liefst 20 bedrijven, voornamelijk horecazaken, zijn hiervan de dupe geworden. Of zij verantwoordelijk zijn voor de inbraakgolf van de afgelopen tijd, kan de politie voorlopig niet zeggen. Het onderzoek loopt nog.