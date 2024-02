Oprichters dierenvoedselbank in Purmerend overweldigd door steun

Een voedselbank maar dan voor dieren: dat is de droom van Alexandra Hompert en Linda Hendriks. Ze zijn nu een paar weken mee bezig om hem op te zetten en worden overladen met enthousiaste reacties en steun van Purmerenders. "Ik geloof niet dat we nog terug kunnen", lacht Linda dan ook.

De vrouwen hebben al een tijdlang buurtkastjes met allerlei producten waar mensen die krap zitten terecht kunnen. "We merkten dat er ook veel vraag was naar dierenvoeding", vertelt Alexandra. Toen ze ook zakken dierenvoer aanbood kreeg ze veel lovende reacties: 'Wat leuk dat jullie ook aan de dieren denken!' Er volgden donaties, zoveel dat het niet meer in het kastje paste.

Ze zette een Facebookgroep op, 'Huisdieren zonder honger naar bed Purmerend-Beemster'. Dat ging hard, binnen een maand meldden ruim 700 leden zich aan. En van de Huisdierenbazaar in De Rijp krijgen ze grote zakken dierenvoer gedoneerd. Die zijn niet meer geschikt voor de verkoop omdat er bijvoorbeeld een scheur in zit, maar het voer zelf is nog helemaal in orde.

Nu is er een ruimte nodig waar alle gedoneerde zakken dierenvoeding terecht kunnen, want de schuur van Linda puilt inmiddels zowat uit.

