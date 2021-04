Gooise dierenvoedselbank erg geliefd: "Ik deelde m'n avondeten met mijn kat"

De buurvrouwen Tessa Smit en Ilona Meijer zijn in Hilversum een voedselbank voor huisdieren gestart. Klanten kunnen maandelijks een zak brokken ophalen voor hun hond of kat. "We kregen signalen dat daar behoefte aan was, maar dat het zo hard zou gaan, hadden we niet gedacht", vertellen ze.

Rachel Morssink / NH Nieuws

Het huis van Ilona staat vol met voer en spullen voor huisdieren. De weegschaal staat op tafel. "Dit is voor een grote hond, dus er mag nog wel wat bij," zegt Ilona. Samen met haar buurvrouw Tessa is ze bezig om alles af te wegen voor de klanten die gaan komen.



"In deze tijd hebben mensen het zwaar," vertelt Tessa. "Huisdieren zijn dan juist nu een grote steun, maar soms is het lastig om voer te kopen als er even geen geld in huis is." Daarom besloot het tweetal in actie te komen. "Mensen eten soms echt een boterham minder om hun dier te kunnen voeden," zegt Ilona.



Opluchting

Dat kan Hans Alberts beamen. "Ik heb een uitkering en krijg hulp van alle kanten, maar soms moest ik m'n avondeten delen met Diesel. Dat ik nu brokken kan ophalen bij de dierenvoedselbank is een grote opluchting voor mij. En Diesel eet alles op, hij is er blij mee!"

Kat Diesel eet meestal alles op - NH Nieuws

De voedselbank voor huisdieren krijgt donaties van particulieren, maar ook van winkels en merken. Te veel om in huis op te slaan, vandaar dat Tessa en Ilona hard op zoek zijn naar een ruimte voor opslag en uitgifte. "We zouden graag na de coronatijd ook koffie en een beetje huiselijkheid kunnen aanbieden aan de klanten, dus als iemand een ruimte heeft: we horen het graag," zegt Tessa.



besloten groep op Facebook. "We hebben nu honden, katten en één konijn als klant, maar elk huisdier is welkom", zegt Ilona. Tessa hoopt dat mensen zich niet schamen om om hulp te vragen. "Dat is nergens voor nodig! We willen voorkomen dat baasjes hun huisdier moeten wegdoen, dus mensen: kom gewoon langs!" Klanten komen nu vooral binnen via andere voedselbanken, maar aanmelden kan ook via eenop Facebook. "We hebben nu honden, katten en één konijn als klant, maar elk huisdier is welkom", zegt Ilona. Tessa hoopt dat mensen zich niet schamen om om hulp te vragen. "Dat is nergens voor nodig! We willen voorkomen dat baasjes hun huisdier moeten wegdoen, dus mensen: kom gewoon langs!"