Honderd euro bekeuring voor het betreden van een ruiterpad raar? Nee, déze boetes dan

Kees de Groot uit Castricum is het gesprek van de dag in IJmond en omstreken. Hij liep over een ruiterpad en kreeg een boete van honderd euro, en daar kwamen veel reacties op. Daar blijft het niet bij: voor stoepkrijten worden prenten uitgedeeld en in Amsterdam staat een boete voor honderd euro als je iets in de boom hangt. Een overzicht.

Om een ondergelopen deel van de verharde weg in het bos te ontwijken, sneden hardlopers Kees de Groot en Jeroen van der Voort afgelopen zondag een kort stukje af via een ruiterpad. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Een boswachter betrapte hen en schreef een boete uit van 100 euro voor het lopen over een ruiterpad. Bij NH kwamen de afgelopen dagen veel reacties binnen. Grootste gemeenschappelijke deler: mensen vinden het belachelijk dat Kees en Jeroen daar een boete voor kregen. De boswachter in kwestie had toch best even met zijn hand over zijn hart kunnen strijken?

Kees en Jeroen sneden af om deze plas te vermijden - Foto: NH Media

PWN blijkt ook vandaag echter onvermurwbaar. Als NH belt en vraagt of ze de boete inmiddels, na alle consternatie, misschien zullen kwijtschelden, is het antwoord kraakhelder. "Nee. Binnen zes tot acht weten zal die bij hen op de mat ploffen. Uiteraard krijgen zij dan nog wel de kans ertegen bezwaar maken." Het betreden van een ruiterpad zonder paard of pony is dus verboden en daar staat een boete op. Dat zullen niet veel mensen weten. Het is echter niet de enige maatregel waar je in Noord-Holland een boete voor kunt krijgen.

Stoepkrijten In veel gemeenten in Noord-Holland is stoepkrijten verboden. Officieel valt het onder het 'plak- en kalkverbod' en kan het zomaar een boete van 150 euro opleveren. De kans is overigens klein dat kinderen door een overijverige boa met een bon naar huis zullen worden gestuurd, de wet is vooral bedoeld om ongeoorloofd reclamemaken tegen te gaan en vandalisme uit te sluiten.

Hangmat In Amsterdam kun je een bekeuring van 250 euro aan de broek krijgen voor 'het hangen van voorwerpen aan een boom'. De maatregel is in het leven geroepen om de natuur te beschermen en te voorkomen dat mensen op een zonnige dag een hangmat in een van de vele stadsparken ophangen.

Sprokkelen Op een zonnige herfstdag lekker met je kroost het bos in om daar wat eikeltjes en bladeren te verzamelen om daar thuis mee aan het knutselen te slaan? Het valt af te raden. In veel bossen geldt een zogeheten sprokkelverbod, en schrik niet: daar kan in het meest extreme geval een boete van 4000 euro op staan.

Meeuwen In Haarlem zorgt de meeuw voor steeds meer overlast. Ga ze dus vooral niet gezellig voederen op de Grote Markt, dit kan een bekeuring opleveren van 130 euro.

Sneeuwvrij Het lijkt dit jaar met de sneeuwval waarschijnlijk wel mee te vallen, maar toch zijn de inwoners van Den Helder alvast gewaarschuwd mocht het er toch nog van komen: ga je in de gemeente de weg op zonder de auto sneeuwvrij te maken, riskeer je een boete van 280 euro.