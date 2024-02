Graven in Nieuw-Vennep keer op keer bestolen: nabestaanden voelen zich machteloos

De spullen die nabestaanden neerleggen op begraafplaats De Lindenhof in Nieuw-Vennep worden om de haverklap gestolen. "Je voelt je machteloos", vertelt Yentl Meijer, die met haar moeder regelmatig bloemen op het graf van haar opa en oma legt.

De moeder van Yentl legde deze maand nog een plantenbakje met narcissen neer op het graf van haar ouders, maar een paar dagen later was het alweer gestolen. "Mijn moeder heeft zitten huilen", vertelt Yentl. "Het doet heel veel."

In de afgelopen negen maanden was dit de tiende keer dat er iets is gestolen van het graf van Yentls opa en oma. Dat iemand deze spullen steelt, vindt ze onbegrijpelijk. "Deze plek zou juist veilig moeten zijn", vertelt ze. "Het heeft zoveel emotie om daar wat neer te leggen."

Oogje in het zeil

Haar moeder meldde de diefstallen bij de beheerder, maar ze voelde zich niet serieus genomen. Yentl schakelde daarom via Facebook de hulp in van haar dorpsgenoten en vroeg hen een oogje in het zeil te houden. Wat bleek: veel nabestaanden kampten met hetzelfde probleem.

Yentl en andere nabestaanden besloten aangifte van grafschennis te doen bij de politie. Ze moedigt andere slachtoffers ook aan om aangifte te doen. "Pas bij genoeg aangiftes start de politie een onderzoek. Dat is mijn enige hoop."

In de tussentijd leggen Yentl en haar moeder nog steeds om de twee weken wat moois neer op het graf. "Je gevoel zegt: het heeft geen zin om wat neer te leggen, maar je doet het uit liefde voor de nabestaanden toch."