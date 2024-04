Verborgen 'schatten' van de oude zuurkoolfabriek in Zuid-Scharwoude

Er waren vroeger wel zeven zuurkoolfabrieken in Zuid-Scharwoude, vertelt Gerrie Groot. Hij is voormalig medewerker van Kramer Koolmeesters. Dat bedrijf is de enige overgebleven plek waar de witte kolen, die in de regio geteeld worden, verwerkt worden tot zuurkool.

Hand doorboord

In een Polygoon-filmpje uit 1942 is te zien hoe met de hand het hart uit de kool geboord werd. "Dat was echt een ramp", vertelt Groot: "Heel vaak boorden ze in hun hand. Hoe vaak ik niet heb meegemaakt dat iemand naar de dokter moest om z'n hand te laten verbinden." Dat komt tegenwoordig niet meer voor: het boren gaat nu machinaal.

