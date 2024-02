Hoorn aA nl Eeuwenoude Hoornse visschouw krijgt nieuwe masten: "Alsof mijn grootvader meekijkt"

Twee eeuwenoude vissersboten uit Hoorn - de Hoorn 1 en de Hoorn 20 - krijgen twee gloednieuwe masten. De oorspronkelijke masten zitten al meer dan dertig jaar op de boten, maar doordat deze nu te veel windscheuren bevatten, zijn ze toe aan vervanging. "We varen af en toe ook met gasten, dus dan kunnen windscheuren gevaarlijk zijn", zegt Niek de Wilde, bestuurslid bij Varend Erfgoed Hoorn.

Als een mast te veel windscheuren bevat, kan dat een gevaar vormen voor de schippers en gasten aan boord. Volgens De Wilde is er "in het ergste geval" een mogelijkheid dat de masten breken. "Dat is nu nog zeker niet aan de orde, maar we willen elk gevaar graag voor zijn."

"Als ik aan het schaven ben heb ik altijd het gevoel dat mijn grootvader een beetje over mijn schouder meekijkt" Jan de Graaf

Oude stijl De nieuwe masten voor de boten worden "precies gebouwd zoals ze dat vroeger deden", vertelt vrijwilliger en meubelmaker Jan de Graaf. "Wij willen het hier zo traditioneel mogelijk doen, daarom gebruiken we al het ouderwetse gereedschap. Zo gebruiken we ook deze schaaf, die ik van mijn grootvader heb gekregen. Deze is denk ik wel honderd jaar oud, want mijn grootvader had hem ook weer van iemand gekregen." En dat voelt "heel bijzonder", zegt hij. "Als ik aan het schaven ben heb ik altijd het gevoel dat mijn grootvader en beetje over de schouder meekijkt."

