Mast breekt van schip met twintig kinderen op IJsselmeer

Op een charterschip op het IJsselmeer is gistermiddag een mast afgebroken terwijl het met zo'n twintig Duitse schoolkinderen onderweg was. Niemand raakte gewond. Dat meldt de NOS .

Het ongeluk gebeurde midden op het IJsselmeer. Het schip, de Eenhoorn, was onderweg van Lemmer naar Enkhuizen. In die laatste plaats ligt het schip nu. De politie meldt dat de mast in beslag genomen is voor onderzoek.

De achterste mast staat nog wel. Op foto's is te zien dat die mast aan de bovenkant beschadigd is. Mogelijk is deze mast geraakt toen de grote mast brak. Vaak zijn de masten verbonden met een lijn.

