Ajax incasseert gigantische dreun tegen NEC door late gelijkmaker

Steven Berghuis kwam niet fit uit de strijd tegen Bodø/Glimt en ontbrak tegen NEC. Zijn vervanger was de jonge Jaydon Banel, die zijn basisdebuut maakte. Dat vertrouwen betaalde hij in de openingsfase direct uit. Een inzet van Banel werd van richting veranderd door Brian Brobbey en Ajax nam de leiding

Het vervolg van de eerste helft kende weinig hoogtepunten in Amsterdam. De Nijmegenaren kwamen er nog wel gevaarlijk uit via Calvin Verdonk en Sontje Hansen. In beide gevallen lag doelman Diant Ramaj in de weg voor een eventuele gelijkmaker. Ajax kon tegen de stugge ploeg geen grote kansen meer creëren.

