In Zaanstreek-Waterland 'nemen tolerantie en acceptatie af in een vrij hoog tempo'

In 2023 zijn er fors meer meldingen van discriminatie uit de regio Zaanstreek-Waterland binnengekomen, zo meldt discriminatie.nl. Het meldpunt ziet met name een stijging van meldingen rondom lhbti+ en racisme onderwerpen. "De tolerantie en acceptatie nemen af en dat gaat in een vrij rap tempo."

Archief, december 2022: Afgebrande regenboogvlag in Monnickendam - Foto: NH Media

"Het aantal meldingen lijkt weinig, maar het is enorm", vertelt Erik Schaap van de organisatie aan RTV Purmerend. Vooral in Purmerend zijn er meer meldingen binnengekomen: van 30 in 2022 naar 54 in 2023. In de gemeente Waterland steeg het aantal meldingen van 8 naar 14. De stijging past in een trend. Sinds 2017 is er in de regio Zaanstreek-Waterland een constante toename van het aantal meldingen. Ook landelijk neemt het aantal meldingen al jaren toe.

Discriminatie.nl, voorheen bekend als Bureau Discriminatiezaken, is een organisatie die zich bezighoudt met discriminatie. De organisatie verzamelt meldingen en gaat met melders kijken hoe de problemen die worden gemeld, opgelost kunnen worden.

Schaap vertelt dat de stijging van de meldingen vooral komt door onderwerpen die lhbti+ gerelateerd zijn en discriminatie op grond van ras en huidskleur. Voor de eerste groep heeft Schaap slecht nieuws: "De tolerantie en acceptatie nemen af en dat gaat in een vrij hoog tempo." Schaap legt de verantwoordelijkheid bij de politiek: "Sommige partijen zeggen dat je maar ‘normaal’ moet doen. En wat normaal is bepalen zij dan wel." Onveilig gevoel Lhbti+'ers in Zaanstreek-Waterland voelen dan ook steeds onveiliger. Afgelopen zomer werd de 19-jarige Liam uit Wormerveer mishandeld nadat hij met zijn vriend hand in hand liep. Hij loopt meerdere kneuzingen op, in zijn oogkas en nek. "Ik heb mij altijd heel fijn gevoeld. Het is een rustig dorpje. Dat dit gebeurt, heeft grote impact", vertelde hij toen.

Schaap heeft verschillende mogelijke verklaringen voor de stijging van het aantal meldingen, maar 'het is moeilijk om het hard te maken'. Hij stelt dat de verharding van de samenleving, de toename van complottheorieën, een aantal politieke partijen en de sociale media ten grondslag kunnen liggen aan de stijging. Over de sociale media zegt hij dit: "Daar gebeurt veel wat niet wenselijk is. Mensen kunnen daar bijna alles kwijt wat ze willen, onder het mom van vrijheid van meningsuiting." Hij benadrukt dat mensen niet altijd beseffen dat vrijheid van meningsuiting in Nederland begrensd is: "Je mag niet alles zeggen."