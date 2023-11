Geweld, discriminatie en schaamte: opvang dakloze lhbtiq+-jongeren schiet nog vaak tekort

Het idee om een documentaire te maken over dakloze regenboogjongeren ontstond, niet geheel toevallig, op straat. "Ik ontmoette een jongere die op straat was gezet omdat ze thuis niet werd geaccepteerd zoals ze was. Op internet stuitte ik toen op een onderzoek van Movisie, waarin geschat wordt dat er in Nederland tussen de 900 en 2000 dakloze lhbtiq+-jongeren zijn."

Claire Slingerland weet uit eigen ervaring waar personen uit de lhbtiq+-gemeenschap tegenaan kunnen lopen: als trans vrouw worstelde ze zelf jarenlang met haar identiteit. "Daarom maak ik documentaires over onderwerpen die deze gemeenschap aangaan", vertelt de Almeerse. "Het is een thema waar ik me betrokken bij voel."

Wat de omvang is van de groep dakloze regenboogjongeren in Amsterdam is niet met zekerheid vast te stellen. Dit komt deels omdat een groot deel er niet over durft te praten tegen hulpverleners. Een deel van de hulpverleners vraagt er ook niet naar, bijvoorbeeld omdat ze het ongemakkelijk vinden. Binnen de gemeente was in het verleden discussie hoe relevant het is of een dakloze jongere zich als queer identificeert. Want, was de gedachte, als je op straat leeft, is je eerste prioriteit een dak boven het hoofd.

Slingerlands verontwaardiging groeide toen ze las dat de meeste van deze jongeren door de ouders de deur uit zijn gezet om wie ze zijn. "Het is toch te gek voor woorden dat je door je eigen ouders de deur uit wordt gezet? Ik heb zelf ook kinderen, ik kan me niet voorstellen ze ooit de deur te wijzen." Daarom besloot ze een documentaire te wijden aan het onderwerp. "Om bewustwording te creëren." Eerder deze maand ging Verstoten in première in de Melkweg.

"Voor deze jongeren is het heel lastig te praten over hun situatie", zegt Suhonic. "De schaamte die ze voelen - om wie ze zijn, omdat ze dakloos zijn, omdat hun familie ze in de steek heeft gelaten - zorgt voor heel veel trauma." De worsteling van deze jongeren speelt zich dus af op meerdere terreinen en volgens Suhonic hebben niet alle hulpverleners de juiste opleiding gehad om dat in het vizier te krijgen. "Het deel dat dus wél de instanties bereikt, krijgt vaak geen adequaat antwoord op de hulpvraag."

Een deel van de groep waar Verstoten over gaat, kan geholpen worden in de reguliere opvang. "Maar probleem is dat veel jongeren de instanties niet weten te vinden", vertelt Dino Suhonic. Als directeur van Stichting Maruf zet hij zich in voor queer moslims. Suhonic werkte mee aan de documentaire en ziet in zijn werk dat veel dakloze regenboogjongeren uit islamitische families komen. Volgens het CBS heeft 58 procent van de dakloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar een niet-westerse migratieachtergrond.

Dat schaamte een enorme factor is onder dakloze jongeren, ondervond Slingerland bij het maken van haar documentaire aan den lijve. "Ik heb er ontzettend veel gesproken. Maar om ze zover te krijgen om ook in de documentaire te spreken, was een veel grotere stap. Ze willen niet dat hun families ze zo zien." Uiteindelijk kreeg Slingerland twee jongeren die allebei op straat in Amsterdam leven, zover om in Verstoten hun verhaal te doen.

Hulp en opvang in Amsterdam

Dat de hulpverlening in Amsterdam nauwelijks is afgestemd op deze groep jongeren, werd in 2018 al vastgesteld door een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Een aanbeveling van dat onderzoek was om de hulpverleners beter te trainen. Maar in een recenter onderzoek uit 2022 staat dat er niet veel is gedaan met die aanbeveling - ondanks dat het Movisie-onderzoek uit 2018 breed verspreid is onder zorgaanbieders.

Wat niet wil zeggen dat de gemeente niet de ernst van de situatie inziet, zegt Suhonic. "De gemeente poogt het op te lossen, maar dat gebeurt niet adequaat. Gespecialiseerde, cultuursensitieve zorg is echt nodig om deze jongeren goed te kunnen helpen. Vaak is het van: 'laten we een plek zoeken, dat is het belangrijkste'. Maar je moet ook oog hebben voor mentale gezondheidsproblemen, verslaving, financiële problematiek. Een complete aanpak is echt nodig."