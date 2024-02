Duel met twee gezichten voor Telstar-middenvelder Danny Bakker: scoren en uitvallen

In de 32e minuut zat de wedstrijd voor Bakker er op nadat het in zijn kuit schoot. "Het zakte niet weg. Ik probeerde nog door te pakken. Ik ben benieuwd hoe het er morgen uit ziet", vertelde de doelpuntenmaker na afloop.

"We wilden voor de winnende gaan. We zagen nog mogelijkheden"

Telstar-trainer Ulrich Landvreugd kon uiteindelijk leven met een gelijkspel. "Ik ben niet beteuterd, maar had wel het gevoel dat er meer in had gezeten. We wilden voor de winnende gaan. We zagen nog mogelijkheden. Zij leken ook met die 1-1 op dubbele gedachten te zitten", aldus Landvreugd.

Bekijk hieronder de reactie van Telstar-trainer Landvreugd.