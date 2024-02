Ongedocumenteerd en op leeftijd: "Het leven is vaak uitzichtloos"

In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein zijn nu foto's en verhalen te zien van ouderen die vaak al decennia in Nederland verblijven en nog steeds illegaal zijn. Voormalig asieladvocaat Mona van den Berg portretteerde hen. "Het wordt tijd dat deze mensen een gezicht krijgen."

Marian (64) is een van de geportretteerden. Ze praat liever niet meer over haar verleden, omdat ze dan te verdrietig wordt. Op het informatiebord naast haar foto kunnen bezoekers haar verhaal lezen.

Marian kon haar seksuele geaardheid niet langer verbergen en vluchtte tien jaar geleden van Oeganda naar Nederland. Hier werd haar asielaanvraag afgewezen, omdat Marian haar seksuele geaardheid volgens het IND niet goed kon onderbouwen. "Ik ben altijd gestrest en ik weet niet hoe dit goed gaat komen", vertelt ze.

Ook Ruth (75) uit Pakistan hangt met een grote foto in de Mozes en Aäronkerk. Ruth is verpleegkundige en tijdens een van haar bevallingen, bracht ze een doodgeboren kindje ter wereld. Er werd aangifte tegen haar gedaan voor moord en ze vluchtte 25 jaar geleden naar Nederland. Ze heeft vier keer asiel aangevraagd, maar werd telkens afgewezen. Ze heeft last van hartkwalen, diabetes en depressie.

Onder de radar

Het aantal ongedocumenteerde ouderen neemt flink toe in de stad. Om hoeveel mensen het precies gaat, is moeilijk te zeggen omdat veel mensen onder de radar leven. Hulporganisaties maken zich zorgen: de groep is kwetsbaar en heeft moeilijk toegang tot de gezondheidszorg.

De tentoonstelling is op donderdag en vrijdag gratis te bezoeken in de Mozes en Aäronkerk en duurt tot 22 maart.