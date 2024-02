Middelbare scholieren naar Spanje met ideeën om droogteprobleem tegen te gaan

Verschillende leerlingen van het Martinuscollege in Grootebroek vertrekken zondag naar de Spaanse regio Andalusië. Met hun natuurkundeklas hebben de havo 5-leerlingen ideeën bedacht om het droogteprobleem aan te pakken. De bevindingen worden aan lokale mensen gepresenteerd en leerlingen zullen zelf ook verslag doen van hun reis naar Spanje.

"In Spanje is het heel erg droog", legt natuurkundedocent Cathy Baars uit. "Er is heel weinig water, waardoor de energievoorziening problemen oplevert. Daarnaast willen ook olijfbomen niet meer groeien, is het voor de mensen veel te heet om daar te zijn, en pas geleden is zelfs de noodtoestand uitgeroepen."

De natuurkundeklassen van het Martinuscollege in Grootebroek hebben jaarlijks een project in het kader van technische automatisering. "Dat probeer ik aan te laten sluiten bij een actueel probleem", legt Cathy uit. "Dit jaar hebben we de droogte in Spanje als probleem gekozen. En dat betekent dat leerlingen iets moeten bouwen, wat automatisch iets oplost."

Projecten presenteren in Spanje

Het project is in september uitgevoerd door 25 leerlingen van de middelbare school. Onder andere is zout water omgezet in zoet water, werd onderzoek gedaan naar watertransport en de opslag van energie, en de koeling van huizen.

Tien leerlingen zijn uitgekozen dit weekend mee te gaan naar Spanje, en hadden hun eigen rol binnen de projecten. "Deze gaan we presenteren aan een aantal boeren uit de omgeving waar we zitten. Zij komen ook aanzetten met problemen waar ze mee kampen, en wij gaan dan proberen deze in 2,5 dag op te lossen", aldus Cathy.

Volgens de docente zal er vast sprake zijn van een taalbarrière, omdat de leerlingen die meereizen geen Spaanse les volgen. "Maar één van de grote voordelen is dat wij daar een contactpersoon hebben, een docent natuurkunde uit België die daar woont. Hij spreekt vloeiend Nederlands en vloeiend Spaans, en dat is heel fijn."

Leerlingen gaan verslag doen van de reis

Twee van de uitgekozen leerlingen, Suzanne en Kimi, gaan als journalist mee om verslag te doen van de reis en het te documenteren. In de uitzending van mediapartner WEEFF leggen ze uit al enkele kritische vragen te hebben voorbereid.

"Het is supertof dat we dit mogen doen", vertelt Suzanne. "Maar ook heel belangrijk, en dat we naar Spanje kunnen gaan om ideeën te geven, zodat zij hun problemen kunnen oplossen." Kimi vult aan dat het verslag en de verrichtingen van de eindexamenscholieren te volgen zijn via een website. "Het hele team is daarop te vinden, de planning van de dagen dat er we er zijn, de foto’s die gemaakt worden. En ook de video’s van de presentaties zullen we daar op plaatsen."