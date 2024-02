Hoofd van de heilige weer thuis, in het mini-museum van jubilerende Larense basisschool

Het werd jaren als verloren gewaand en zou volgens geruchten ergens op een zolder liggen: het hoofd van st. Aloysius. Ooit prijkte het volledige beeld van de heilige de voorgevel van basisschool de Binckhorst-st. Jan in Laren, maar het ging bij een renovatie kapot. Na een oproep in het kader van het 110-jarige jubileum van de Larense basisschool is het hoofd nu (tijdelijk) weer terug.

In de vitrinekast van het mini-museum kunnen de leerlingen sinds vrijdag oog-in-oog staan met het hoofd van de heilige. Vanwege dit bijzondere jubileum wordt er druk gezocht naar relikwieën uit het verleden van de school. Deze krijgen allemaal een plek in het mini-museum, maar de terugkeer van het hoofd van de sint is nu al het hoogtepunt van de collectie.

Jaren geleden prijkte het beeld van de heilige op de gevel van de katholieke basisschool. Tot het moment dat een nieuw schoolhoofd besloot dat het beeld eruit moest. Bij die verbouwing viel het beeld in stukken en kwam het in de container terecht. Jarenlang werd het beeld als verloren beschouwd, maar toch gingen er wilde geruchten de ronde dat het hoofd nog ergens zou liggen.

"En dat hoofd gaan we zoeken", dacht Twannie de Ridder van de ouderraad van de school. Dus deed de basisschool een oproep om het hoofd terug te vinden. Met de hulp van meedenkende Laarders en sociale media duurde het niet lang voordat het hoofd uiteindelijk werd gevonden. Wat blijkt: een leerling van de school genaamd Clemens heeft het hoofd uit de container gevist en mee naar huis genomen. "Als souvenir, hij vond het zonde", vertelt Twannie.

In Bruikleen

Inmiddels is Clemens wat ouder geworden naar het Zuid-Hollandse Schoonhoven verhuist, maar het hoofd van de heilige heeft hij altijd met zich meegenomen. Via de oproep kwam Twannie uiteindelijk in contact met de oud-leerling.

Gelukkig was Clemens zo sportief om het beeld in bruikleen aan Twannie mee te geven. Daardoor is sint Aloysius eventjes weer terug op de basisschool. Hoewel de plek op de voorgevel vandaag de dag is ingenomen door een beeld van sint Jan, heeft het hoofd een prominente plek gekregen in het mini-museum wat voor het jubileum is opgericht. "Met dit museum willen de leerlingen op een leuke manier les geven over de geschiedenis."