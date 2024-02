Regenboogbankje Driehuis wéér vernield, wat vinden bewoners?

In gesprek met Driehuis over de regenboogbank - NH Nieuws

De oudere Driehuizenaren hebben in ieder geval geen goed woord over voor de vernielingen. De jongeren ook niet, maar ze snappen wel een beetje waarom het bankje weerstand oproept. En Harry, die lokaal erg betrokken is in de lhbtiq+-gemeenschap? "Het is gewoon baldadigheid, ik voel met totaal niet aangevallen."