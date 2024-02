Bejaard slachtoffer (74) opgelicht voor duizenden euro's, Helderse bende moet de bak in

De zes mannen die op slinkse wijze ouderen geld hebben afgetroggeld, moeten van de rechter voor langere tijd de gevangenis in of een taakstraf uitvoeren. De hoofdverdachte, een 38-jarige man uit Den Helder, heeft met ruim 2,5 jaar de hoogste celstraf gekregen. Margreet (74) was één van de slachtoffers en verloor duizenden euro's.

De slachtoffers waren elke keer mensen op leeftijd, waaronder één keer een dementerende man, meerdere mensen zijn inmiddels al overleden. Er is zestien keer aangiften gedaan. "De oplichtingen zijn op schaamteloze wijze aan de lopende band gepleegd", aldus de rechter, "waarbij de verdachten niet hebben stilgestaan bij de gevolgen voor de slachtoffers."

De oplichters gingen telkens op dezelfde manier te werk. Ze belden een oudere dame of heer en gaven aan de bank te zijn. Volgens de beller zou er geld klaarstaan om naar Zuid-Afrika of Nigeria over te maken. Om dit te voorkomen, moesten de mensen hun pincode doorgeven, de pinpas doorknippen en die afgeven aan iemand die langs zou komen.

Hypnotiserend

Maar vervolgens werd er júist veel geld van hun rekening afgeschreven. Soms bleef er geen cent over. Een van de slachtoffers van de Helderse bende was de 74-jarige Margreet. "Die man (die ze aan de lijn had en beweerde een medewerker van de ING te zijn, red.) praatte heel erg kalm, zelfs een beetje hypnotiserend. Hij probeerde om me rustig te krijgen en op me in te praten", vertelt Margreet, "Ik had daardoor helemaal niet door dat ik belazerd werd."

Te laat beseft ze dat ze wordt opgelicht. Ruim 4.000 euro is in een klap weg. Hoewel ze het geld snel terug had, zit de angst er nog goed in. "Ik blijf nerveus als ik ga pinnen bij een pinautomaat en er staan mensen achter me. Daar word ik kriegel van. Dat heb ik nooit gehad, maar nu wel. Dan haal ik mijn pasje eruit en pin ik niet. Dan kom ik later weer terug."

De hoofdverdachte is veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel, hij was degene die de telefoontjes pleegde en zich voordeed als iemand van de bank. Vier andere mannen moeten ook de gevangenis in, met straffen van tussen de ruim drie maanden en ruim tweeënhalf jaar. Een 23-jarige jongen die zwakbegaafd is en als enige wel iets verklaarde, krijgt acht maanden jeugddetentie. De zesde verdachte krijgt 220 uur taakstraf. Daarnaast moeten ze een deel van het geld terugbetalen, voor de hoofdverdachte gaat dat om 13.000 euro.